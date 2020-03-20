بالفيديو.. رحمة تهدي والدتها "ما تتعوضيش يا أمي" في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهيرة فودة:

طرحت المطربة رحمة، أحدث أغانيها "ما تتعوضيش يا أمي"، بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب".

الأغنية كلمات وتلحين رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر محمود علاء.

و]قول مطلع الأغنية: ماتتعوضيش و لا بكنوز الدنيا يا أمي.. ماتتعوضيش يا ست الكل يا شايلة همي.. ماتتعوضيش.. يا اللي انكتب حبي في قلبك و انحفر.. وبتقدري تسامحي وتمحي اللي حصل.. ماتتعوضيش.

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وقالت رحمة في بيان صحفي،: " جاءتني فكرة أغنية "ماتتعوضيش يا أمي" بعد مروري بإحساس قاسي بعدما تعبت أمي، حيث شعرت بإنني قد أفقدها، وهى الباقية لي بعد وفاة والدي".

وتابعت: "فقررت تسجيل الأغنية تعبيرا مني ورسالة نابعة من القلب لأمي الحبيبة خاصة بعد تجاوزها عملية خطيرة في الأيام الماضية.