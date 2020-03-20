الشامي منتقدا إدارة الأهلي: "دي طريقة لنهاية مشوار حسام عاشور في النادي!"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انتقد الفنان أحمد شامي الطريقة التي اتبعتها إدارة النادي الأهلي، مع اللاعب حسام عاشور.

وكتب شامي عبر حسابه على تويتر: "يعني أنا أهلاوي بس إدارة النادي ساعات بتعمل حاجات كده تخلي الواحد متضايق، بالنسبة لموضوع الكابتن الكبير حسام عاشور دي طريقة لنهاية مشواره في النادي، والله أنا ما فاهم احنا ليه بنتعامل مع القامات كده، كابتن حسام عاشور جماهير مصر كلها بتحبك".

وأبلغت إدارة الأهلي، اللاعب حسام عاشور بأن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لا يرغب في استمراره بين صفوف الفريق، وخيرته بين الانتقال لنادٍ آخر، أو الاعتزال وتكريمه، أو التكفل بأي مصاريف لأي تجربة يرغب اللاعب في خوضها في أوروبا.