- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
انتقد الفنان أحمد شامي الطريقة التي اتبعتها إدارة النادي الأهلي، مع اللاعب حسام عاشور.
وكتب شامي عبر حسابه على تويتر: "يعني أنا أهلاوي بس إدارة النادي ساعات بتعمل حاجات كده تخلي الواحد متضايق، بالنسبة لموضوع الكابتن الكبير حسام عاشور دي طريقة لنهاية مشواره في النادي، والله أنا ما فاهم احنا ليه بنتعامل مع القامات كده، كابتن حسام عاشور جماهير مصر كلها بتحبك".
وأبلغت إدارة الأهلي، اللاعب حسام عاشور بأن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لا يرغب في استمراره بين صفوف الفريق، وخيرته بين الانتقال لنادٍ آخر، أو الاعتزال وتكريمه، أو التكفل بأي مصاريف لأي تجربة يرغب اللاعب في خوضها في أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشامي منتقدا إدارة الأهلي: "دي طريقة لنهاية مشوار حسام عاشور في النادي!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.