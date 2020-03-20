بعد "ديسكو مصر" مسار إجباري تقدم حفلها الإلكتروني اليوم.. وهذا موعد حفل تامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يقام مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساءً، ثاني الحفلات الإلكترونية في مصر، من خلال فريق مساء إجباري.

وتذاع الحفلة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالفريق، وقال الفريق عبر حسابه على فيس بوك: "المرة دي الحفلة جايلكم، خليكم جاهزين".

وتأتي هذه الحفلة في إطار تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ويقدم الفريق خلال الحفل أغنية جديدة تذاع للمرة الأولى، فينا تسمر الحفلة لمدة ساعة تقريبا.

وليست هذه الحفلة الأولى، فقد قدم فريق "ديسكو مصر" حفلا، مساء أمس، فى تمام الساعة 11 مساء، استجابة لقرارات الدولة بإلغاء جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وتشجيعا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى.

أما الفنان تامر عاشور فأعلن تقديمه لحفل أون لاين عبر قناته على يوتيوب، ووجهت إدارة يويتوب عربي الشكر لتامر، عبر حسابها على تويتر.

وأعاد عاشور نشر التغريدة، وقال إن الحفل لم يحدد موعده بعد، لكنه بنسبة كبيرة نهاية الأسبوع المقبل.