"تعرض لإصابة وواجه أزمة بسبب حمو بيكا وتعاون مع صناع عود البطل".. حكايات حمادة هلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان حمادة هلال بعيد ميلاده الـ40، اليوم، إذ إنه من مواليد 20 مارس 1980، وبدأ حمادة حياته الفنية مبكرًا في بداية التسعينيات.

كما اقتحم حمادة هلال عام 1999 عالم التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل بدارة مع الفنانة معالي زايد، وقدم أولى بطولاته في السينما عام 2005، من خلال فيلم عيال حبيبة.

ونرصد لكم في السطور التالية بعض حكايات حمادة هلال في العام الماضي..

غياب درامي

اعتاد جمهور حمادة هلال على مشاركته في دراما رمضان، خاصة أنه شارك في السنوات الثلاث الأخيرة من خلال: "ابن أصول، قانون عمر، طاقة القدر"، لكن أعلن في تصريحات تليفزيونية له غيابه هذا العام بسبب عدم انتهاء السيناريست أحمد محمود أبو زيد من كتابة حلقات المسلسل.

أزمة حمو بيكا

جدل كبير أثير عقب ظهور حمادة هلال في فيديو مع حمو بيكا، قال الأخير فيه: "اللى جاى خير .. هتسمعوا أقوى تراك هيهز الوطن العربى كله"، وتابع "حبايبي وناسى .. النجم باعتلكم التحية".

ووقع الجدل بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات، ويعتبر التعاون معهم مخالفة لقرار النقابة.

وقال وقتها أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365" إنه لا صحة لما يتردد بشأن دويتو يجمع بين الفنان حمادة هلال ومغني المهرجانات حمو بيكا، وما تم من الأخير هو استغلال لشعبية حمادة هلال فقط.

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فيما قال حمادة هلال وقتها في تصريحات صحفية: "الأمر لا يتعدى مجرد فيديو تم التقاطه معه في كواليس حفل زفاف، ولا يتعدى ذلك"، مؤكدا أنه حرص على ممازحة بيكا بسبب فيديو الصين وكورونا فقط.

لقب الأفضل في أفريقيا

نافس حمادة هلال على جائزتي "تغير وثورة محتوى الأغنية الأفريقية" لعام 2019 عن أغنية "أشرب شاي"، وأفضل مطرب عن نفس العام، من خلال مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima.

إصابة

أُصيب الفنان حمادة هلال بشرخ في ذراعه، إثر سقوطه، في سبتمبر الماضي، ولم يكتشف وقتها حجم إصابته إذ اعتبر أن الأمر حادث طارئ لن يحتاج ذهابه لطبيب.

وعلم "الخليج 365"، وقتها أن الآلام عاودته بعدها، وهو ما دفعه لاستشارة الطبيب الذي كشف عن إصابته بشرخ، ما تطلب وضع يده في جبيرة.

تعاون مع صناع عود البطل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان حمادة هلال يكشف خلاله عن أحدث أعماله.

وظهر حمادة في الأغنية مع الشاعر مصطفى حدوتة والموزع إسلام ساسو، فريق عمل أغنيتي "عود البطل"، و"بنت الجيران"، لحسن شاكوش وعمر كمال.

وقال هلال في الفيديو: "بإذن الله أغنية جديدة مع ساسو وحدوتة، وإن شاء الله تعجبكم".

يُذكر أن مصطفى حدوتة وإسلام ساسو حققا نجاحا كبيرا بأغنيتي عود البطل وبنت الجيران مع حسن شاكوش وعمر كمال، وتصدرت أغنية بنت الجيران موقع اليوتيوب أكثر من مرة، كما وصلت مشاهداتها لـ 180 مليون مشاهدة، كما تتصدر أغنية "عود البطل" الاَن المشاهدات على "يوتيوب".