فيديو| أنغام تتكفل بـ80 أسرة.. وتتحدى يسرا وغادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت المطربة أنغام عن قبولها تحدي الشاعر أمير طعيمة، وتكفلها بـ80 أسرة، لمساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد.
ونشرت أنغام مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا قبلت تحدي أمير طعيمة، وبإذن الله ها تكفل بـ80 أسرة، وبتحدى يسرا وغادة عبدالرازق وإلهام شاهين وهاني فرحات".
وعلقت الفنانة غادة عبدالرازق على الفيديو: "حبيبتي".
جدير بالذكر أن المطربة أنغام أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، الخميس 20 فبراير الماضي، بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد.
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