تراند اليوم : غادة عبد الرزاق تتكفل بمصاريف 100 أسرة بسبب فيروس كورونا

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

ووجهت غادة عبد الرازق، الدعوى للفنانين: "فيفي عبده ونيللي كريم وهند صبري"، للانضمام إلى تحدي الخير، والمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق كان بطولة مسلسل "حدوتة مرة" والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2019.