تراند اليوم : رسالة عاجلة من أبطال مسلسل" المؤسس عثمان".. ما الأمر

نشر المنتج التركي محمد بوزداغ مقطع فيديو لأسرة المسلسل التركي " قيامة أو المؤسس عثمان"، واذلي يذاع كل أربعاء على فضائية atv التركية.

ويوجه بطل المسلسل الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، الذي يؤدي دور البطل عثمان بن أرطغرل مع فريق العمل للمسلسل رسالة شكر وامتنان لوزير الصحة التركي.

وبحسب ما تم تداوله يقول فريق المسلسل :" فإن وزير الصحة لدينا ، الذي عمل بتفان في مجال مكافحة فيروس كورونا ، نحن ممتنون للجهد الخارق الذي أظهروه لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية لدينا.. " نحن نحييكم بحرارة".

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن مساء أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات.

وأضاف أننا فقدنا أحد المصابين وهو شخص يبلغ من العمر 85 عاما، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4 حالات".

ويعتبر المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

ويقوم بالبطولة و الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.

ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية كل أربعاء، وهو امتداد لمسلسل قيامة أرطغرل، والذي سبقه بخمسة مواسم.