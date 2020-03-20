كيم كاردشيان تكشف حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 مارس 2020 10:43 مساءً - بعد تداول رواد التواصل شائعة إصابة النجمة الأمريكية كيم كاردشيان بفيروس كورونا ،بسبب اختفائها السريع ،وغير المعهود ، ما أثار تكهنات بأنها قد تكون مصابة بالفيروس ، وظن البعض أنها رفضت الإفصاح والتوضيح بشأن حقيقة إصابتها بكورونا .

لكن النجمة الأمريكية أوضحت بعد تلك الشائعات أنها قررت الالتزام بقرارات الحكومة بعد ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وقالت كاردشيان عبر صفحتها أنها بخير ولكنها عزلت نفسها ذاتيا للوقاية من كورونا، إلا أنها نشرت صورة لشقيقتها وكتبت عليها أشتاق لأسرتي فإن تلك الظروف تمنعها من لقاء أسرتها .

يشار الى والدة كيم قد خالطت أحد أصدقائها الذي تبين إصابته بكورونا في وقت سابق ، لذلك التزمت كيم بالمنزل خوفا على صحتها.

هذه نصائح كيم كارداشيان لمواجهة كورونا ومن أهمها: استخدام مناديل مضادة لللبكتيريا