شاهد .. صلاح عبدالله يعلن انضمامه لـ "تحدِّي الخير"

أعلن الفنان صلاح عبدالله عن قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضًا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة آخرين من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة، خلال تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات الأشهر عالميًّا "تويتر".

وكتب "عبدالله": "هشارك في التحدي من غير تحدي بل بقبول دعوة المشاركة في عمل الواجب وبدعوة كل زملائي القادرين للمشاركة وبالفعل تواصلت مع مندوب جمعية رسالة لدعم ٥٠ أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم ٥٠ أسرة من زملائي اللي ظروفهم صعبة ويقينًا بالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغمة".

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ومن ناحية أخرى يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز، ويجسِّد "عبدالله" ضمن أحداث المسلسل، دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التي خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73، وهو والد بطل الحلقات أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، والتي تظهر في دور والدة عز، ويفتح "عبدالله" خلال الحلقات مكتبة عقب عودته من العراق، لتتصاعد الأحداث في إطار درامى مشوِّق.