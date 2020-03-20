فيديو .. جنَّات تروي تفاصيل زواجها وتغني لكورونا في برنامج "معكم"

حلَّت الفنانة المغربية جنات، ضيفة على برنامج "معكم"، أمس، الخميس، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ومن خلال هذا صرحت جنات ببعض الأمور التي تخص حياتها الشخصية، وعلاقتها بزوجها وتفاصيل زواجهما لأول مرة.
واعترفت "جنات" خلال لقائها، أنها في البداية لم تكن موافقة على الارتباط من زوجهاالمحامي المصري الشهير محمد عثمان، ولكنه حاول التقرب منها من خلال العديد من الفنانين، من بينهم غادة عبد الرازق، وهشام عباس، ومحمد حفظي، وغيرهم.
وأوضحت أنه في النهاية بعد أربع سنوات من علاقتهابه تقربت منه كثيرًا، وأصبحوا أصدقاءً كثيرًا، وفي خلال 4 أشهر تم الزواج.
ومن ناحية أخرى، بناءً على طلب الإعلامية منى الشاذلي، غنت "جنات" لفيروس كورونا، حيث رددَّت: "أبعد ياشيطان أبعد ياشيطان"، من أغنية بيت العز يابيتنا للفنانة فايزة أحمد.
جدير بالذكر أن برنامج "معكم" يقدمة الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، ويذاع على شاشة الـ Cbc .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. جنَّات تروي تفاصيل زواجها وتغني لكورونا في برنامج "معكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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