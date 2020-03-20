فيديو .. هاني فرحات ينضم لـ "تحدي الخير"

أعلن المايسترو هاني فرحات عن قبوله "تحدي الخير" من النجمة أنغام، بكفالة 50 أسرة من متضرري أزمة كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".



ظهر "فرحات" في الفيديو يقول " انا قبلت تحدي أنغام، وان شاء الله هتكفل ب50 أسرة من متضرري فيروس كورونا، وبتحدى محمد حماقي، والكابتن ايمن يونس، وايمي سالم، وتامر

هجرس ".

جدير بالذكر أن النجم سعد سمير كان قد أطلق مبادرة "تحدي الخير" ليستجيب معه عدد من نجوم الكرة المصرية في مساعدة الأسر المتضررة، وشارك خلال التحدي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.