فيديو..محمد رمضان يعلن عن موعد طرح "أمي ملكة"

أعلن النجم محمد رمضان عن موعد طرح أغنية عيدم الأم، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "رمضان" على الفيديو:" بعد ساعة الأغنية كاملة على قناتي الرسمية على يوتيوب، امي ملكه إهداء إلى امي وكل أم شقيت وتعبت في تربية اولادها ". في تربية اولادها ". View this post on Instagram جمعنا صور للجمهور مع امهاتهم على آد ما قدرنا هتشوفوها على أغنية #أمي_ملكة احلى هدية لكل أم ♥️ بعد دقايق على قناتي الرسمية على يوتيوب https://www.youtube.com/MRamadanOfficial A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Mar 20, 2020 at 8:31am PDT Advertisements الأغنية من كلمات محمد حلمي، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع محمد حلمي بمساعدة إسلام شيبسي. ومن ناحية أخرى، يستكمل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني المقبل "البرنس". مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

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