فيديو .. أحمد حلمي يشددِّ على ضرورة غسل اليدين

نشر النجم أحمد حلمي فيديو جديد من أحد مشاهد فيلمه "ألف مبروك"، توعية لمتابعيه ولجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتقل عن طريق التلامس، عبْر حسابه على موقع الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "حلمي" في الفيديو يشير إلى ضرورة غسل اليدين، وهو داخل إحدي دورات المياه ويطالب أحدهم بغسل يديه قائلاً: "سلِّم على الحنفية قبل ما تسلم عليا"، معلقاً على الفيديو "بلاش سلامات".

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شاهد الفيديو من هنا..

وكان قد شددَّ المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.