حرص المنتج طارق الجنايني على المشاركة في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وتكفله بمساعدة الأسر المتضررة في ظل ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكان قد أعلن المنتج محمد حفظي عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وقال حفظي من خلال الفيديو "أناقبلت التحدي وبتحدي يسرا وطارق الجنايني".
ومن ناحية أخرى أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مشاركته في "تحدَّي الخير"، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
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وانا قبلت تحدي سعد سمير وبتكفل بمصاريف٤٠آسرة الشهر الي جاي ان شاء الله و بتحدي وبتمنا كل واحد يقدر يساعد يساعد حتى لو بأسرة واحدة @h14ghaly @saadssamirr20 @ahmedhegazy6 @elmohamady @hussinelsayed @mahmoudalaa.4 @sayed.moawed @waelgomaa6 @ahmedfathi_24 @karimfahmiofficial @ahmadfahmy_official @moustfakhater
أيضًا شارك الفنان أحمد فهمى في تحدِّى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقال فهمى من خلال الفيديو "أنا
كما أعلن الشاعر أمير طعيمة مشاركته في مبادرة تحدي الخير، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وأعلنت أيضًا النجمة أنغام مشاركتها في "تحدي الخير"، حيث قالت إنها ستتكفل بـ٨٠ أسرة من متضرري فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
جدير بالذكر أن النجم سعد سمير كان قد أطلق مبادرة "تحدي الخير" ليستجيب معه عدد من نجوم الكرة المصرية في مساعدة الأسر المتضررة، وشارك خلال التحدي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.
شاهد الفيديو من هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن والرياضة يشاركون بـ "تحدي الخير" لمساعدة المتضررين من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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