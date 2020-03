نجوم الفن والرياضة يشاركون بـ "تحدي الخير" لمساعدة المتضررين من كورونا

View this post on Instagram

وانا قبلت تحدي سعد سمير وبتكفل بمصاريف٤٠آسرة الشهر الي جاي ان شاء الله و بتحدي وبتمنا كل واحد يقدر يساعد يساعد حتى لو بأسرة واحدة @h14ghaly @saadssamirr20 @ahmedhegazy6 @elmohamady @hussinelsayed @mahmoudalaa.4 @sayed.moawed @waelgomaa6 @ahmedfathi_24 @karimfahmiofficial @ahmadfahmy_official @moustfakhater