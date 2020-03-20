نجوم الفن والرياضة يشاركون بـ "تحدي الخير" لمساعدة المتضررين من كورونا

حرص المنتج طارق الجنايني على المشاركة في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وتكفله بمساعدة الأسر المتضررة في ظل ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكان قد أعلن المنتج محمد حفظي عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وقال حفظي من خلال الفيديو "أنا

قبلت التحدي وبتحدي يسرا وطارق الجنايني".



ومن ناحية أخرى أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، مشاركته في "تحدَّي الخير"، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.



أيضًا شارك الفنان أحمد فهمى في تحدِّى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال فهمى من خلال الفيديو "أنا

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قبلت تحدى محمود تريزيجيه وهتولى 50 أسرة الشهر ده".



كما أعلن الشاعر أمير طعيمة مشاركته في مبادرة تحدي الخير، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأعلنت أيضًا النجمة أنغام مشاركتها في "تحدي الخير"، حيث قالت إنها ستتكفل بـ٨٠ أسرة من متضرري فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".



جدير بالذكر أن النجم سعد سمير كان قد أطلق مبادرة "تحدي الخير" ليستجيب معه عدد من نجوم الكرة المصرية في مساعدة الأسر المتضررة، وشارك خلال التحدي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

شاهد الفيديو من هنا..