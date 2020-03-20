هذا ما كشفته هند البحرينية لمايا دياب عن اصابتها بـ "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - حلّت الفنانة ​هند البحرينية​ ضيفة في برنامج "Side Talks with Maya" للفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت هند عن اصابتها بفيروس "كورونا"، والتي لم تكن تتوقع باصابتها به بسبب عدم شعورها بعوارضه، وعند مجيئها من رحلتها من باريس إلى البحرين ولدى خروجها من الطائرة شعرت بأن حرارتها مرتفعة، قائلة: "خضعت لاجراء الفحص في المطار وظهرت النتيجة ايجابية وأخبروني أن العوارض التي أعاني منها لا أثر لها وتمرّ مرور الكرام، وهي تكون صعبة على من هم بعمر الستين عاماً وما فوق".

هند موجودة حاليا في الحجر الصحي ونسبة شفائها بحالتها اسرع من غيرها حسب ما قالت، وذلك بسبب عدم شعورها بأية عوارض.

وتابعت: "بعد مضي 5 أيام أن أخضع لفحص جديد، وفي حال كانت النتيجة سلبية يمكنني العودة إلى المنزل وأحجر نفسي 14 يوما في المنزل، أما في حال كانت ايجابية يقومون بأخذ عينة أخرى بعد 48 ساعة لتنتهي حالتي وتعود إلى حالتها الطبيعية".

كما وجّهت رسالة للجمهور قائلة: "لا داع للخوف ويعزلوننا كي لا ننقل المرض لمن هم في عمر أكبر ولمن نحبهم"، مشددة على ضرورة البقاء في المنزل لمكافحة هذا الفيروس.

وكشفت هند عن كيفية قضائها وقتها في الحجر الصحي، قائلة: "أتناول الطعام والبزر واستخدم الهاتف طبعاً، وقررت أن أبدأ غدا ممارسة الرياضة في الغرفة من خلال تمارين المعدة وتمارين أخرى تساهم في رفع مناعة الجسم".

واشارت ايضا الى انها كانت أصيبت منذ 7 سنوات بانفلونزا الخنازير "H1N1".