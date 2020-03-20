ميرنا وليد - بيروت - في خطوة طريفة ولافتة، نشر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ على صفحته الخاصة مقطع فيديو له يظهر غنائه "شو محجورين" على لحن اغنيته الشهيرة "​شو محسودين​"، ولاقى هذا الفيديو تداولا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ان الأغنية تناول سعد فيها حالة المواطنين الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا في كل العالم.

وعلّق سعد على الفيديو قائلا: " غنيتي الجديدة : "شو محجورين" هيدي آخرة القعدة بالبيت قلت بغيّر انا وياكن شوية جو، من كلمات أمجد ديب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا.. هكذا اصبحت اغنية "شو محسودين" لسعد رمضان-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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