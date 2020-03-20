توبا بويوكستون لمتابعيها :"كيف نخبر أولادنا عن فيروس كورونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خاطبت الممثلة التركية الشهيرة ​توبا بويوكستون​ المعروفة في العالم العربي بشخصية لميس متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه من منزلها وهي تقدم لمحبيها بعض النصائح والإرشادات اللازمة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا وقالت فيه :العالم يمر بأوقات عصيبة بسبب انتشار وباء الكورونا، وهناك العديد من المعلومات المضللة التي يتم تداولها، وأطفالنا قد يكونون هم أيضاً قلقين من الأمر، ونحن كوننا أهلهم قد نواجه صعوبات في شرح الأمر لهم، وأنا بصفتي سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف في ​تركيا​، أود أن أتشارك معكم 8 نصائح من ​اليونيسف​ للتعامل مع الأمر".

وأضاف توبا :"إسأل بوضوح، أسئلة مباشرة واستمع، وهذا يفتج المجال لأن تنصتوا لأولادكم، افهم منهم ماذا يعرفون عن الفيروس وما هي مخاوفهم بخصوصه، ثم علهم كيف يحمون أنفسهم، من خلال تطبيق قواعد النظافة السليمة والتعقيم السليم، ثانيا : كن صريحاً معهم وأخبرهم الحقيقة بطريقة بسيطة، ثالثاً :دعهم يشاهدون كيف يحمون أنفسهم وأصدقاءهم، رابعاً، إخلق جواً من الأمان، تحقق إذا كانوا يتعرضون للتنمر، سادساً :أخبرهم عمن يستطيع مساعدتكم، سابعاً اعتني بنفسك، ثامناً أنه المحادثة باهتمام".(ترجمة الفن)