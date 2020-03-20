ميرنا وليد - بيروت - بعد خروجها من الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وتعافيها من فيروس كورونا، نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ​لجين عضاضة​ صورة لها مع إبنتيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وطمأنت محبيها على وضعها الصحي.

وعلّقت لجين على الصورة، قائلة: "بعد 16 يوماً من الحجر الصحي ومحاربة فيروس كورونا، أشكر الله على سلامتي، أنا بحال أفضل.

وأضافت: "الفتيات بأمان، ونحن معاً لتخطي هذا الوقت العصيب، ابقوا في آمان يا أصدقائي الأعزاء أرسل لك المشاعر الإيجابية والحب".

كما شكرت لجين كلّ من إهتم بها، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وقالت أيضاً: " نتطلع للعودة إلى المنزل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيها.. لجين عضاضة تكشف تفاصيل مرحلة مواجهتها "كورونا".. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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