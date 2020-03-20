ملحم زين يوجه نداء للبنانيين -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ناشد الفنان اللبناني ​ملحم زين​ اللبنانيين من خلال مقطع فيديو صوره ونشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء في المنازل، وقال فيه :"أنا اليوم أحدثكم من منزلي وقد التزمت الحجر الصحي منذ 11 يوماً حتى الآن، وهناك أشخاص يفرون من مستشفى بيروت الحكومي وآخرون موجودون بين أهلهم ومصابون بالكورونا ويرفضون الذهاب إلى المستشفى، ما أود قوله هو انه يجب التعاون في هذا الموضوع وليس عيباً إذا كان أحد مصاب بكورونا أبداً، يجب أن نتضامن حكومة وشعباً ووزارة صحة وجمعيات وصليب أحمر ومستشفيات كي نستطيع تخطي هذه المرحلة، إلزموا بيوتكم رجاءً، ابقوا في المنزل وخذوا الحيطة والحذر، الموضوع ليس مزحة أبداً، أميركا وإيران وإيطاليا وفرنسا والعديد من البلدان لم يتسطيعوا احتواء هذا الفيروس، فيجب أن نتعاطى بجدية مع هذا الموضوع، ونقدر أن نكون بالفعل على قدر المسؤولية لنستطيع تخطي هذه المرحلة، الله يحميكم، ودائماً ربنا الحامي ولكن اعقل وتوكل، يجب على الإنسان أن يحتاط من أجل الناس التي يحبها والناس التي تحبه، وانشالله تضلو بخير يا رب".