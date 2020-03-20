ميرنا وليد - بيروت - خضعت الإعلامية المصرية ​بسمة وهبة​ للفحص الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن نتيجة الفحص أتت سلبية.

ونشرت وهبة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها ظهت فيه إلى جانب طبيب وأعلنت خضوعها للفحص، وقالت إن الطبيب تابع حالة مرضها لمدة 3 أيام، مؤكدة أنها عانت من أعراض الأنفلونزا وليس من المرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا.

وعلّقت وهبة على الفيديو، قائلة: " بعيداً عن البرنامج والهواء .. دبوس الشرف النهاردة لـ (( د/ أحمد دياب)) الذي أشرف على علاجي لمدة 3 أيام وأحب أطمن الفانز ((انا عملت التحليل الازمة عندي دور انفلونزا مش كورونا الحمد لله".

وكانت وهبة قد أعلنت في وقت سابق إقفال مطعمها الخاص، إلتزاماً بالاجراءات الإحترازية التي يتم أخذها، من أجل الحد من إنتشار الوباء في مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تخضع لفحص "كورونا".. فهل هي مصابة؟ - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.