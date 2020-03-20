صباح وشريهان وصفاء سلطان وغيرهن إرتبطن بأزواج زميلاتهن

ميرنا وليد - بيروت - تعددت الزيجات التي شهدها الوسط الفني، بعضها كان مثيراً للجدل ولاسيما إرتباط بعض الفنانات بأزواج زميلاتهنّ في الوسط الفني في حال الإنفصال، أو إن كان الزواج مازال قائماً وهنا نعرض لكم بعضها.

الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ تزوجت من طليق الممثلة السورية الراحلة ​رندة مرعشلي​، حيث أنه وبعد فترة قصيرة من إنفصال الأخيرة عن الفنان طارق مرعشلي، تزوجت منه سلطان إلا ان هذا الزواج لم يدم سوى ثلاثة أشهر.

الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ تزوجت من طليق الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ الراحل فريد المرشدي حفيد الممثل المصري الراحل فريد شوقي.

وأثار هذا الزواج حينها جدلاً واسعاً بسبب فارق العمر بينهما، حيث أن البحيري تكبُر المرشدي بسنوات عديدة، إضافةً إلى إتهامها بأنها السبب في طلاقه من بدر، الأمر الذي نفته تماماً.

الممثلة المصرية ​شريهان​ تزوجت من زوج الممثلة المصرية ​إسعاد يونس​ رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، مع الإشارة إلى أنهما كانا ما زالا متزوجين.

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وتربط شريهان ويونس علاقة صداقة قوية إلى اليوم رغم أنهما ما زالتا على ذمة الرجل نفسه.

زواج الممثلة المصرية زينة سراً من الممثل المصري أحمد عز وما رافقه بعد ذلك من أزمة بينهما بسبب نكران الأخير الإعتراف بأبوة طفليه من زينة ووصول القضية إلى المحاكم حيث تم الكشف عن زواج الفنانة المصرية انغام سراً أيضاً من عز.

ولم تعلّق ​أنغام​ على الموضوع معتبرةً أنه لم يكن من الأساس.

‎الفنانة اللبنانية الراحلة صباح التي تزوجت من الممثل المصري الراحل رشدي أباظة بعد أن أقنعها بأنه إنفصل عن زوجته الفنانة المصرية الراحلة سامية جمال، لتكتشف صباح فيما بعد أنهما لم ينفصلا، وتقرر هي الإنفصال عن أباظة.