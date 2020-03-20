لتشجيع خطوة البقاء في الحجر المنزلي، اعلنت الممثلة ماغي بوغصن وزوجها المنتج جمال سنان، عن تبرعهما باحتياجات ٢٥٠ اسرة في لبنان، طوال فترة الحجر، كي لا يضطر رب الأسرة إلى الخروج من المنزل والعمل لإعالة أسرته.
كما أعلنت عن تبرعها وزوجها بمبلغ للمستشفيات الحكومية التي تقوم بإجراءات جبارة لمحاربة الكورونا.
وقالت ماغي في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تفضل فعل الخير بالسر، لكنها أرادتها خطوة علنية لتشجع باقي الفنانين على تقديم المساعدات كل بحسب إمكاناته.
وأشارت ماغي إلى ضرورة تكافل وتضامن الجميع للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.
يذكر ان اعداد المصابين بالكورونا في لبنان بلغت ١٦٣ حالة، وتوفي ٤ مصابين من الاعلان عن اول اصابة قبل شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: ماغي بوغصن تتكفل ب٢٥٠ عائلة في الحجر المنزلي وتوجه رسالة لزملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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