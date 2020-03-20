بطل مسلسل Lost مصاب بكورونا ويوجه رسالة قاسية للعنصريين



كشف الممثل الأميركي من أصل كوري دانييل داي كيم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج الاختبارات التي خضع لها إيجابية.



وتحدث دانييل داي كيم، عبر إنستغرام عن تجربته مع المرض، وعلق قائلا: يبدو أنني سأكون على ما يرام، لكنني أردت مشاركة رحلتي معكم على أمل أن تجدوها مفيدة.



وأضاف “آمل أن تظلوا آمنين وهادئين، وقبل كل شيء، بصحة جيدة”.



واستغل بطل مسلسل Lost إصابته ليوجه رسالة للعالم كي يتوقفوا عن العنصرية ضد الآسيويين وقال : "نعم أنا اسيوي، نعم لدي فيروس كورونا ولكن لم اصب به في الصين، لقد أُصبت به هنا في الولايات المتحدة"