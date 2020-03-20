محمد رمضان يتبرع ب2 مليون جنيه لوزارة الصحة ويتحدى نجيب ساويرس

أعلن الفنان محمد رمضان تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا وتحدى كل من نجيب ساويرس وتامر مرسي واحمد بهجت من رجال الأعمال المشاهير كي يشاركوا في تحدي التبرع لوزارة الصحة المصرية.
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ونشر رمضان عبر حسابها على فيس بوك وانستقرام فيديو له وهو يعلن تبرعه بالمبلغ ويدعو الله تعالى بان يحفظ الجميع.
وكان الفنان محمد رمضان قد شارك جمهوره فيديو له وهو يرقص مع رجل الأعمال نجيب ساويرس في أحد الأماكن ويعطيه ساويرس "ولاعة" أثناء الرقص تماشيا مع كلمات الأغنية وهي الرقصة المشتركة التي لاقت قبول واعجاب محبي رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويقوم حاليا الفنان محمد رمضان بتصوير مسلسله الجديد "البرنس" في اطار من الوقاية من فيروس كورونا يحرص عليه كل العاملين في المسلسل حيث يعملون وهم يرتدون كمامات ويفرضون الأمر على كل العاملين ومن المقرر أن ينافس المسلسل في المارثون الرمضاني المقبل، ويشاركه بطولته كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
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