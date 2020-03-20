وائل كفوري يقدم مبلغا مالياً لصالح الصليب الأحمر اللبناني لمكافحة كورونا

تبرع الفنان اللبناني "وائل كفوري"، بمبلغ قدره 15 مليون ليرة لبنانية لصالح الصليب الاحمر اللبناني، ليلة امس خلال حلقة ضمن برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غانم.

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وكان محور الحلقة هو جمع التبرعات للصليب الاحمر اللبناني لتغطية كل مستلزماته الصحية في ظل هذه الفترة الصحبة التي يمر بها لبنان وكل دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا ، حيث انضم وائل إلي الحملة، وتبرع بـ15 مليون ليرة لهذه المؤسسة التي لا تبغى الربح وهدفها مساعدة الناس في الظروف الصعبة

علي جانب آخر تبرع الفنان المصري محمد رمضان بملغ مليوني جنيها مصرياً لصالح وزارة الصحة المصرية لمكافحة فيروس كورنا، هذا بجانب تبني عدد من النجوم حملة الانفاق علي بعض الأسر الفقيرة خلال هذه الفترة

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