نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، حيث تحدثت عن أزمة فيروس كورونا، الذي تفشي في عدد من دول العالم
وقال بدرية بطريقة كوميدية : " عشان فيروس كورونا أوعوا تزورونا، ايوا اوعوا تزورونا إلهي تنستروا .. أنا قاعدة في البيت اهو وبتمرجح علي مرجيحة أحفادي، وبسلي نفسي وادخل المطبخ عشان الوقت والأيام تعدي "
واضافت بدرية : " لازم نحاول نساعد بعضنا خلال الأيام الصعبة دي ، ومش لازم ننتظر شهر رمضان عشان نعمل الخير، لابد أننا نساعد حالياً الناس اللي بتشتغل يوم بيوم أو اصحاب البيوت اللي عملهم توقف بسبب الأزمة "
وانهت بدرية حديثها قائلة بصوت مرتفع : " عديها علي خير يارب "
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة : " اقعدوا في البيت إلهي تنستروا عشان الكورونا" | فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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