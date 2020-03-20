بدرية طلبة : " اقعدوا في البيت إلهي تنستروا عشان الكورونا" | فيديو

نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، حيث تحدثت عن أزمة فيروس كورونا، الذي تفشي في عدد من دول العالم

وقال بدرية بطريقة كوميدية : " عشان فيروس كورونا أوعوا تزورونا، ايوا اوعوا تزورونا إلهي تنستروا .. أنا قاعدة في البيت اهو وبتمرجح علي مرجيحة أحفادي، وبسلي نفسي وادخل المطبخ عشان الوقت والأيام تعدي "

واضافت بدرية : " لازم نحاول نساعد بعضنا خلال الأيام الصعبة دي ، ومش لازم ننتظر شهر رمضان عشان نعمل الخير، لابد أننا نساعد حالياً الناس اللي بتشتغل يوم بيوم أو اصحاب البيوت اللي عملهم توقف بسبب الأزمة "

وانهت بدرية حديثها قائلة بصوت مرتفع : " عديها علي خير يارب "

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شاهدي الفيديو :