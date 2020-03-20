سعد لمجرد يعلن الحرب علي فيروس كورنا بهذه الطريقة

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد فيديو على حسابه الخاص بموقع انستجرام على، يعلن خلاله اطلاق حملة لمساعدة بعض العائلات إلى جانب عدد من الوجوه المغربية المعروفة مثل محمد رضا، عصام بلاليوي، راشد الوالي، هشام مسرار.

وعلق سعد لمجرد قائلا : " ‎هادي حرب ضد الفيروس...واليوم قبل من غذا خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط و ماشي ضد مستلزمات العيش اليومية.. كلشي خاصو يجلس فدارو وبالو هاني...بلا ما يخرج يقلب على ما يأكل و باش يداوا...بغينا نقولو لهاد الناس حنا معاكم ومانسيناكمش... بدوري كانشارك مع خوتي الفناير فمبدارة التكافل و التضامن "المادي" مع المغاربة لي محتاجين ليا و ليك يا #مغربي أصيل يا مقاوم يا بطل ... ابتداءً من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غذا !

يذكر أن هناك عدد من النجوم المصريين تبنوا حملة مساعدة المحتاجين خلال ازمة كورونا ومن بينهم أحمد فهمي وأكرم حسني وشيكو وهشام ماجد وأحمد السقا وأحمد السعدني وآخرون

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