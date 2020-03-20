هل أصيبت شيرين رضا بفيروس كورونا ورفضت الحجر الصحي ؟

انتشرت خلال الأيام الماضية، بعض الأخبار حول إصابة الفنانة " شيرين رضا" بفيروس "كورونا"، بل وأنها أخفت ذلك عن الجميع، رافضة الحجر الصحي الذي يفرض علي كل المصابين

وسرعان ما خرجت شيرين عن صمتها ونفت الأمر، عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة " تويتر" .

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وكتبت شيرين : "إشاعة يا جماعة.. انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع".

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وتابعت: "حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت اننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله".

واختمت شيرين كلامها مشيدة بالتدابير الوقائية التي اتخذتها مصر في هذه الفترة: "الحقيقة أن قرارات وإجراءات الحكومة المصرية في إدارة الأزمة الراهنة، على المستوى الصحي والاقتصادي شيء رائع جدا جدا... طفرة غير مسبوقة في إدارة الأزمات.... ربنا معاكم.. تحيا مصر".

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