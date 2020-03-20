إلغاء حفل زفاف الأميرة بياتريس بسبب كورونا

أكد حساب العائلة الملكية في بريطانيا على عقد حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، دوقة يورك، الابنة الكبرى للأمير أندرو، والسيد إدواردو مابيلي موزي، سيكون يوم 29 مايو المقبل، بعد خطوبة نحو 8 أشهر.

ووفقاً لبيان العائلة الملكية؛ فإن صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، منحت الإذن لحضور الحفل الذي سيعقد في كنيسة «ذا تشابل رويال» بقصر سانت جيمس، الذي يعد واحداً من أقدم القصور في لندن.

وأشار البيان إلى أن حفل الزفاف سوف يتبعه حفل خاص في حدائق قصر باكنجهام.

الغريب في الأمر أن قصر باكنجهام ألغى حفل الزفاف الملكي للأميرة بياتريس بسبب فيروس كورونا، واحتمال إقامة حفل زفاف خاص يقتصر على مجموعة صغيرة من أفراد العائلة والأصدقاء، بالرغم من أن الحفل مازال أمامه وقت طويل.

