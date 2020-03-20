بشرى تواصل تصوير «القمر آخر الدنيا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة والنجمة المصرية بشري، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم «القمر آخر الدنيا» مع المخرج تامر حمزة، داخل أحد أماكن التصوير بمدينة الشيخ زايد، حيث تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم 2020.

وكانت النجمة المصرية قد تعاقدت مع شركة Stars media production «ستار ميديا» مؤخرا على بطولة المسلسل الذي يعد التجربة الإنتاجية الأولى للشركة في التليفويون حيث قدمت عددا من التجارب الانتاجية الديجيتال، وتسعى حاليا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان المقبل 2020.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل بشري، مؤمن نور، ثراء جبيل،سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وخدي الاتربي ومن إخراج تامر حمزة.

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وكانت بشري، قد شاركت في مسلسل «عوالم خفية» مع الزعيم عادل إمام الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2019.

وعلى جانب أخر، تحدت الفنانة المصرية بشرى، مؤخرا، أزمة الطقس التي شهدتها مصر، ونشرت صورة لها من وسط تجمعات كبيرة لمياة الأمطار بالشوارع، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

بشرى علقت على الصورة قائلة: أكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الأكل....بكل رضا واقفة بغنى عايم في بحر الغدر.... على رأى شارموفرز وآخر خمسة سنتي في بنطلوني مبلولين ....اللي عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول.