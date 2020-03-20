محمد رمضان يقدم هدية للأم في عيدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الفنان والنجم المصري محمد رمضان هدية لجمهوره بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال تدشين هاشتاج “أمي ملكة”، وهو عنوان أغنيته التي يطرحها في عيد الأم عبر موقع يوتيوب.

النجم المصري نشر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة له برفقة والدته وعلق عليها قائلا: دي هديتي لأمي ولكل أم، نزل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللي تعبت وشقيت في تربيتك واعمل هاشتاج “أمي ملكة” وهتشوفها في أغنية “أمي ملكة” ليلة عيد الأم على قناتي الرسمية على يوتيوب واللي والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها.

وعلى جانب أخر، يشارك محمد رمضان بمسلسل البرنس في سباق رمضان القادم 2020، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.