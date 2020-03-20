ومن الحب ما قتل.. كورونا يكشف خيانة زوج بريطاني

يبدو أن مقولة "ومن الحب ما قتل" تحققت مع زوج بريطاني، بعد أن وضع نفسه في ورطة كبيرة إثر إصابته بعدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) أثناء رحلة سرية رفقة صديقته إلى إيطاليا.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الزوج الخائن يخضع الآن للحجر الصحي في المملكة المتحدة مع زوجته التي لا تعرف كيف أصيب العدوى.

وأضافت أن الزوجة ليس لديها أي فكرة عن كيفية إصابة شريك حياتها بالفيروس؛ لكن الرجل اعترف لمسؤولي التنسيق الطبي في شمال إنجلترا.

وقال الزوج إنه أصيب بالفيروس بينما كان يقضي عطلة سرية في الدولة التي تحولت بؤرة تفشي "كورونا" في أوروبا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل الثري، الذي يعمل في وظيفة مرموقة رفض الإفصاح عن اسم صديقته التي كان برفقتها.

وقال مصدر طبي للصحيفة: "قضيته ستكون طريفة إذا لم تكن خطيرة للغاية. اعترف الرجل بما كان يخطط لفعله في إيطاليا، وأن زوجته ليس لديها فكرة".

لكن الزوجة المسكينة تعتقد أنه "التقط العدوى أثناء رحلته التجارية. على الرغم من أن المريض اعترف للأطباء بما حدث، إلا أنه أكد أنه لا شيء سيقنعه بتسمية عشيقته".

ومن المتوقع أن يتعافى الزوج بشكل كامل من العدوى، ولكنه يعاني حالة من "الذعر الشديد" خوفا من افتضاح أمره بعد أن تكتشف زوجته الحقيقة.

يأتي ذلك حيث يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 103 حالات بينما تخطت الإصابات 2626، حسب إحصاءات السلطات.

وارتفعت، الخميس، حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 9175، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 217 ألفا و805 حالات، بينما تعافى 84 ألفا و234 شخصا.