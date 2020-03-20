كورونا في أفريقيا.. وفاة 16 حالة بـ5 دول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جون نكينجاسونج، مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الوفيات بكورونا بلغت 16 حالة وفاة لـ5 دول بالقارة الأفريقية، مضيفا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة السمراء بلغ 640 حالة في 34 دولة. منظمة: إصابات كورونا في أفريقيا سترتفع خلال أسابيع أفريقيا تكافح لمواجهة كورونا.. والأمل يراود الجنوب

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نكينجاسونج في مقر الاتحاد الأفريقي، الخميس، للحديث بشأن وضع فيروس كورونا الجديد في أفريقيا. وقال إن 43 دولة أفريقية لديها الآن القدرة على اختبار الفيروس، موضحا أن المركز الأفريقي وزع 10 آلاف من معدات الفحص، وذلك بدعم من الخطوط الجوية الإثيوبية في رحلاتها داخل القارة.

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