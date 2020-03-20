الصين تسجل 39 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين الجمعة 39 إصابة و3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا.

وبالإحصائية الجديدة ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 80967 والوفيات إلى 3248 حالة.

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وعبّر علماء وخبراء صحة صينيون عن اعتقادهم بأن المرحلة الأسوأ في حرب الصين على فيروس كورونا انقضت، وقللوا من أهمية تحذيرات من عودة الفيروس على نحو موسمي أو أن "موجة ثانية" أكثر فتكا قد تظهر في وقت لاحق من 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بلغ ذروته في الصين قرب أواخر فبراير/شباط، ولم تعلن الصين رصد أي حالات جديدة للمرض في ووهان الأربعاء، لأول مرة منذ بدء تفشيه، لكن حالات العدوى "الوافدة" سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 34 حالة وفق حالات الإصابة المحلية لخامس يوم على التوالي، ومع استمرار انتشار الوباء في الخارج تأهب عدد متزايد من البلدان للسيناريو الأسوأ الذي يظل فيه فيروس متفشيا حتى 2021 على أقرب تقدير.

لكن مستشارين طبيين في الصين عبّروا عن ثقتهم بأن إجراءات الاحتواء الصارمة التي طبقتها بكين حققت ما يكفي لضمان إمكانية السيطرة التامة على التفشي، محليا على الأقل، في غضون أسابيع.

وعلى الرغم من استمرار قلقهم من مخاطر الحالات "الوافدة" من الخارج فإنهم يقولون إنه من المتوقع أن تتمكن الصين من مكافحة الفيروس بالطريقة نفسها، التي قضت بها على تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في 2003.