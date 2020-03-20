الإعلامي ستيف هارفي: "الإمارات أكثر مكان آمن من كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، خلال برنامجه الإذاعي الشهير The Steve Harvey Morning Show، يثني من خلاله على دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ستيف هارفي: الأمان والأمن في الإمارات نعمتان لا تقدران بثمن

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يقول الإعلامي ستيف هارفي إنه وفقا للإحصائيات التي قرأها المكان الأكثر أمانا على كوكب الأرض الوقت الراهن بالنسبة للبلدان الكبيرة هو الإمارات العربية المتحدة، إنها المكان الأكثر أمانا حتى الآن، لقد أجروا اختبارات فيروس كورونا، واختبروا جميع الأشخاص.. لديهم أدنى معدل وفاة، وأدنى معدل إصابة، لقد تحركوا للتعامل مع هذا الأمر على الفور.

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وأضاف هارفي أن الأمر يرتبط كثيرا بالقيادة هناك لأنهم جادون، إنهم يحبون شعبهم ويفعلون كل شيء من أجل حماية شعبهم والحفاظ على سلامتهم، قائلا: "إذا كانت قيادتنا تحركت على الفور للتعامل مع هذا الأمر، بدلا من وصفها بأنه مجرد خدعة".