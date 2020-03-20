ماغي بوغصن وزوجها جمال سنان يتكفلان بمساعدة 250 عائلة

Mar 20, 2020
قررت النجمة ماغي بوغصن وزوجها المنتج جمال سنان ان يتكفلا بمساعدة 250 عائلة للاستمرار في الالتزام بالحجر المنزلي مع اعلان الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي ظل الوضع المعيشي الصعب، أحبت ماغي بوغصن ان تقف الى جانب الانسان لأن العمل الإنساني رسالة، وهذا ليس بجديد عليها حيث لا تفوت فرصة إلا وتساهم بمساعدة المحتاجين.
وقد أطلت ماغي بمقطع فيديو صغير تحدثت فيه أنها وزوجها سيتكفلان بمساعدة 250 أسرة في هذا الوقت الصعب، بالاضافة الى مساهمة مقدمة منهما لوزارة الصحة التي تساعد المستشفيات الحكومية في معالجة مرضى الكورونا. وأشارت “بوغصن” ان عمل الخير يجب أن يكون في السر إلا ان في بعض الاوقات يجب ان يكون في العلن كي تُنقل عدوى عمل الخير الى الجميع. خاتمة ان كل شخص يستطيع المساعدة لا يتردد لو بمبلغ صغير وفي النهاية الرب هو الحامي.
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