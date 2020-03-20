كانيكا كابور أول مصابة بكورونا في بوليوود.. وانتقادها بسبب الكذب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المغنية الهندية كانيكا كابور عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت على حسابها الشخصي في إنستغرام: "خلال الأيام الأربعة الماضية ظهرت عليّ علامات الإنفلونزا، وخضعت للاختبار وأصبحت إيجابية لـ كوفيد 19".

وأضافت: "أخضع أنا وعائلتي بالوقت الحالي، للحجر الصحي الكامل، ونتابع العلاج الطبي، كما يجري تتبع للأشخاص الذين اتصلت بهم"، وبحسب ما ورد، كانت كابور قد عادت من لندن لكنها أخفت تاريخ سفرها عن السلطات.

وبعد إعلان كانيكا نبأ الإصابة على إنستغرام، أرسل عدد من مشاهير بوليوود مثل المخرجة ايكتا كابور والمغنية نيها كاكار والممثلة كاريشنا تانا وسوزان خان مصممة الديكور الداخلي والزوجة السابقة للممثل هيرتيك روشان، تمنياتهن لها بالشفاء العاجل.

وفي الوقت الذي تمنى فيه المشاهير الشفاء لكانيكا، انتقدها مستخدمون بوسائل التواصل الاجتماعي بسبب "الكذب" في المطار حول تاريخ سفرها، ولفتوا إلى أن الجمال أو المال أو التعليم لا يجعل المرء ذا مسؤولية.

ووفقا لعدة تغريدات، فإن كانيكا كانت قد أخفت حقيقة إصابتها بالفيروس عن سلطات المطار، وتفيد التقارير أنها كانت تقيم في فندق فخم في لكناو بعد عودتها من لندن، بالإضافة إلى ذلك، استضافت أيضا حفل عشاء.

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من ناحيتها، كشفت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الاتحادية في الهند يوم الجمعة، أنها على اتصال بمغنية بوليوود كانيكا كابور، بعد أن ثبت أنها إيجابية لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة لاف أغاروال في مؤتمر صحفي: "تتبع الاتصال مع أي من المصابين بفيروس كورونا، بروتوكول أساسي تنفذه الوزارة على الفور، ويبدأ بمجرد أن نتعرف على الحالة (الإيجابية لفيروس كورونا)، حيث تتم جميع الإجراءات تحت إشرافنا".

وأشار أغاروال إلى أنه "إذا تم تفويت حالة واحدة، فسوف نعود إلى الوضع الذي كنا عليه قبل شهرين، لذلك، من المهم جدا أن نكسر سلسلة انتشار الفيروس".

يذكر أن فيروس كورونا، المعروف أيضا باسم كوفيد 19، قد أصاب أكثر من 209000 شخص على مستوى العالم، من هؤلاء نجم هوليوود توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون والممثل إدريس إلبا، كما أودى الوباء بحياة أكثر من 8.500 شخص حتى الآن.