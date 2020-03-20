فنانو مصر يتبادلون "تحدي الخير" خلال الحجر المنزلي

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""الخليج 365"" من بيروت: عبّر العديد من المشاهير عن الكثير من المواقف وشاركوا متابعيهم بلقطاتٍ طريفة ومعلومات وتحذيرات حول المرض وطرق الوقاية منه خلال فترات الحجر المنزلي. لكن أبرز ما فعله الجسم الفني والمشاهير في مجالات عدة عبر مواقع التواصل في مصر، هو تجاوب العديد منهم مع الحملة التي أطلقتها جمعية الرسالة وشارك فيها العديد من نجوم الرياضة، بعنوان "تحدي الخير". وفيها يُطل كل مشارك ليتعلِن عن تكفّله بإعالة عدد من الأُسَر المصرية التي تواجه أوضاعاً معيشية صعبة في ظل توقف سوق العمل خلال أزمة الوقاية المشددة من انتشار الوباء.

وكانت منى زكي قد أكدت قبول التحدي معلنة دعمها لـ80 أسرة، فيما أعلن تامر حسني تكفله بمصاريف 400 أسرة شاكراً صديقه عمرو يوسف الذي وجّه له الدعوة للمشاركة بالتحدي. وقال: "عايزين الناس تقعد فى بيوتها عشان ربنا يعدي المحنة دى على خير يارب بإذن الله فى مصر والوطن العربى والعالم كله.. فمحتاجين فعلًا إن الناس كلها تقعد فى البيت". فيما دعا كل من أحمد أبو هشيمة وعمرو أديب ومحمد صلاح وأحمد السقا للمشاركة.

هناء الزاهد أعلنت بدورها قبول التحدي وتكفلها برعاية 50 أسرة:

وقبل أمير كرارة قبل التحدي من عمرو يوسف واسلام جمال وداوود وكهرباء، معلناً تكفله بمئة أسرة:

وكان الفنان عمرو يوسف قد قبل التحدي منكفلاً أيضاً برعاية مئة أسرة، وحول التحدي لعدد من الفنانين بينهم يسرا وأصالة

وأكد شريف رمزي على ضرورة دعم العائلات التي لا تستحمل العيش بدون العمل بسبب وضعها المادي الصعب. مؤكداً على اندفاعه للمشاركة بدعم عدد من الأسر دون الدخول بالتسمية والأرقام

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ورفع أحمد السقا شعار #الناس_لبعضيها معلناً مشاركته بالحملة موجهاً الدعوة لعمرو دياب ويسرا



وشارك أحمد داوود معلناً قبوله التحدي بدعم 50 أسرة خلال الشهر داعيا عدة فنانين بينهم نيللي كريم ودينا الشربيني ومحمد ممدوح

وقال أحمد رزق: "يلا نساعد أهلنا وناسنا" متكفلاً بـ50 أسرة متحدياً عدد من الفنانين بينهم أحمد السقا وغادة عادل وأحمد عز

غادة عبد الرازق بدورها قبلت التحدي ونقلته لغيرها بعدكا تكفلت بدعم 100 أسرة



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