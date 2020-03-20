شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يقبل تحدى الخير ويدعم 100 أسرة: ستنتصر الأمة على هذه الغمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان صلاح عبد الله قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة آخرين من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة.

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر: "تحدى الخير هشارك فى التحدى من غير تحدى بل بقبول دعوة المشاركة في عمل الواجب وبدعوة كل زملائي القادرين للمشاركة، وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائي اللى ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".



الفنان صلاح عبد الله على تويتر

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وعلى الجانب الآخر يشارك صلاح عبد الله في مسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز ويجسد "عبد الله" ضمن أحداث العمل دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التي خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73، وهو والد بطل الحلقات أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، والتي تظهر في دور والدة عز، ويفتح "عبد الله" خلال الحلقات مكتبة عقب عودته من العراق، لتتصاعد الأحداث في إطار درامى مشوق.

ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" استكمال لمحطات فنية مهمة قدمها الفنان الكبير صلاح عبد الله مع النجم أحمد عز، حيث سبق وشاركه في أعمال كثيرة للغاية منها أفلام "الشبح" و"الرهينة"و"مسجون ترانزيت" و"حلم عزيز"و"المصلحة"و"365 يوم سعادة"، ومسلسلات مثل "الإكسلانس".

ومن المتوقع أن يقدم الإثنان عملا تليفزيوينا مختلفا، حيث دائما ماتجمعهما العديد من الأعمال الفنية التي تلاقى صدى جماهيرى ونقدى واسع، وهو ما بدا في كل الأفلام السينمائية والتليفزيوينة سويا التي قدماها سويا.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، يشارك في بطولته بجانب أحمد عز وصلاح عبد الله كل من هند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد كبير من الممثلين الشباب منهم خالد أنور ومايان السيد وغيرهما، وهو من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.