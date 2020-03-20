شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تقبل تحدى الخير وتتكفل بـ50 أسرة وتتحدى شقيقتها وزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة دنيا سمير غانم قبولها تحدى الخير الذى وجهه لها الفنانان هشام ماجد ودرة، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة بتفشي فيروس كورونا المستجد، ومساعدتهم على عيش حياة كريمة.

ونشرت دنيا مقطع فيديو لها عبر إنستجرام، قالت فيه: "أنا قبلت التحدي من صحابي هشام ماجد، ودرة، وبقولهم إن أنا هتكفل بـ50 أسرة، وبقول لكل الناس اللى بتشتغل على المبادرة دي إنها حاجة جميلة جدا وخير، لأن احنا دلوقتي غضب عننا كلنا لازم نقعد في البيت، وفي أُسر دخلها باليوم، فاحنا إن شاء الله هنساعدهم علشان يقدروا يكملوا حياتهم، ويعيشوا الشهر دا بإذن الله عيشة كريمة، وفي أمان بإذن الله يا رب، وبطلب من كل الناس إنها تفضل قاعدة في البيت، ومننزلش غير للضرورة جدا جدا، وشكرا لأصحابي اللى حطوني في تحدي الخير، بتحدي إيمي سمير غانم ورامى رضوان، وهشام جمال".

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وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.