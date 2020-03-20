شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تقبل تحدى الخير وتتكفل برعاية 100 أسرة: مصر بالنسبة لنا وطن غالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة السورية أصالة نصري عن قبولها لتحدي الخير، الذي وجهه لها الفنان عمرو يوسف، وتكفلت بـ100 أسرة متضررة من تفشي فيروس كورونا لمدة شهر، عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.

ونشرت أصالة مقطع فيديو لها عبر حسابها بإنستجرام، وقالت: "أنا قبلت التحدي من عمرو يوسف، وإن شاء الله هتكفل بــ100 وراح هنقل هذا التحدي لأشخاص بيكنوا لشعب مصر وأهلها كل الحب، وهى بالنسبة لنا وطن غالي، محمد مشيش صديقي الأقرب، وشام الذهبي بنتي، وصديق عزيز هو نواف الشريف".

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وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدي هو تحدي في الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.