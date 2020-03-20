شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقبل تحدى الخير وتتكفل برعاية 80 أسرة وتتحدى يسرا وإلهام شاهين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت النجمة أنغام لتحدى الخير الذى وجهه لها المؤلف أمير طعيمة، وقررت التكفل بـ80 أسرة خلال الفترة القادمة، ممن يعانون من تفشي فيروس كورونا والسيول التي اجتاحت البلاد.

ونشرت أنغام مقطع فيديو لها عبر حسابها بإنستجرام، بعد قبولها تحدى الخير وقالت: "انا قبلت التحدي من أمير طعيمة وهتكفل برعاية 80 أسرة، وهتحدى الفنانة يسرا وغادة عبد الرازق، وإلهام شاهين، والمايسترو هاني فرحات".

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وكان النجم سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، قد دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدى هو تحدى فى الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وهناك آخرون فضلوا أن يعطوه المبالغ التى سيتبرعون بها للمبادرة.