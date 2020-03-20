شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف غيرت بدرية طلبة تصريحاتها بعد معرفة حقيقة فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة بدرية طلبة، لحملة هجوم شرسة من قبل متابعيها الفترة الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تسخر من تعليمات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت "فيروس ايه يا أختي، احنا المصريين مبيحوقش فينا حاجة، دا هما بيقولوا بلاش تجمعات واحنا متجمعين، بلاش بوس واحنا بنهري بعض بوس، انا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن".

وعلى عكس مقطع الفيديو المنتشر لها وهي تسخر من تفشي فيروس كورونا المستجد، حرصت الممثلة الكوميدية، على نشر مقطع فيديو جديد لتوعية متابعيها من فيروس كورونا، لتحثهم على البقاء داخل منازلهم واتباع تعليمات السلامة، قائلة: "عشان ما ينتشرش فيروس كورونا.. أوعوا تيجوا تزورونا ولا نزركم ولا نعرف بعض الفترة ده.. كل واحد يلتزم بيته.. أقعدوا في البيت إلهي تنستروا".

وسرعان ما تلقت طلبة عدد كبير من التعليقات الهجومية ضدها، بعد تناقض ظهورها في مقطع فيديو تسخر من تفشي فيروس كورونا، ومن مقطع آخر لها تطالب متابعيها بالتواجد داخل منازلهم واتباع تعليمات السلامة، مما دفعها على نشر بوست توضح فيه حقيقة تصريحاتها قائلة "عاوزة أوضح لكم أنه في بداية انتشار فيروس الوباء في الصين، كانت الأنباء حوله متضاربة، ولذلك لم تأخذ الموضوع بجدية في بادىء الأمر، وعندما تأكدت من خطورته بثت فيديو قامت من خلاله بتوعية المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم، حيث قالت عبر حسابها بموقع انستجرام:"عايزة أوضح لكم إن في بداية انتشار الوباء كان فيه أخبار متضاربة عن عدم وجود الوباء وعن عدم وجود مصابين، وأنا عن نفسى مكنتش حابه يحصل رعب للناس وأخفف من عليهم خوفهم وقلقهم وخصوصا إن الموضوع كان محدد في الصين وانتشارات بسيطة في بعض الدول".

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وأضافت:"علشان كدة كنت واخدة الموضوع عدم جدية وبحاول أبسط الموضوع للناس عن طريق الهزار وأقول للناس متخافوش وفعلا محدش كان يتوقع الانتشار السريع للفيروس ولما اتأكدت من خطورة الموضوع تراجعت وعملت فيديو بنصح الناس الالتزام بالبيت وأننا نقف جنب بعض لحد ما الأزمة تعدى ومش معنى وجود فيديو بهزر فيه وفيديو تانى بنصح الناس أنى متناقضة واستأذنكم من حق أي شخص يقول راية ويكتي تعليق لكن من غير غلط وسب لأن أكيد مش حقبل بكدة ولا أنت حتقبل حد يغلط فيك، من حقك تكتب تعليق لكن مش من حقك تغلط وتسب ومش حقبل بالغلط اي غلط بلوك وده حقي نحترم بعض افضل وعادى جدا لو مش عاجبك اسلوبي مش مجبر تتابعنى والكلام ده مش لمتابعينى المحترمين الكلام ده للي سهل عندهم يغلطو ويهينو ويقولك حقي لاء حقك فى نفسك مش في فيا كلامى واضح ومن غير زعل".

يشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة انضمت لفريق عمل مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل ، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بدرية بمحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "نسر الصعيد"، ومن المقرر أن تجسد بدرية دوراً محورياً فى الأحداث .

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، غادة عادل، أحمد زاهر، روجنيا، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى، إخراج محمد سامى.