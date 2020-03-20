شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة مقابلات.. حقيقة رغبة إيرينا شايك باستعادة علاقتها مع برادلى كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تريد إيرينا شايك حقا استعادة علاقتها ببرادلي كوبر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين محبي وعشاقي النجمين، حيث انفصل كوبر وشايك في شهر يونيو ماضي بعد قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن احدى النجمين سيحاول لجذب الآخر من جديد ليستعيدا معا قصة حبهما وحياتهما المستقر، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، فتواصل الموقع مع احدي المقربين من الزوجين والذي أكد أنها قصة مختلقة.

بدأت الشائعة بنشر موقع "STAR" تقرير يؤكد أن عارضة الأزياء الروسية تعشق نجم هوليوود الشهير لكن علاقتهما توقفت بعد ولادة ابنتهما ليا، كما أن من اكثر الاسباب التي جعلت علاقتهما متوترة هي أن غالبا ان لكل منهم جدول عمل مزدحم في أماكن مختلفة.

ولأن شايك و كوبر هم والدي للطفلية ليا ذات العامين ويشتركان في تربيتها فيلتقي الثنائي معا عدة مرات وهو ما يجعل شايك تشعر بالضيق كون قصة حبهما لم تستمر وتريد أن تستعيد حياتها المستقرة والهادئة مع النجم الشهير، وفي حين أكد مصدر للموقع أن كوبر لا يتطلع إلى المصالحة، وأشار المصدر أن برادلي أكد للمقربين أن رحلته مع ايرينا استغرقت وقتا طويلا، لذلك لا يزال لديه مشاعر تجاه إيرينا، لطنه لا يعتقد أنها فكرة جيدة للعودة إلى الوراء في حياته".