شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى لمنتقديها بعد صورة العتبة: أنا مش دكتورة بس التجمعات غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة داليا مصطفي، على بث مقطع فيديو له عبر حسابها بانستجرام، للرد على حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية، بعد نشرها لصورة تكدس للمواطنين في ميدان العتبة بمحافظة القاهرة، قائلة "بشكر الشرطة علي محاولتهم لعدم تفشي المرض ولكن ارجوكم النظر الي التجمعات في العتبة ارجوا اتخاذ الازم، #ميدان_العتبة".

وردت داليا مصطفي على حملة الهجوم التي تعرض لها قائلة "الموضوع انى نزلت صورة لميدان العتبة، انا بس الى عاوزة أقوله انى اتعرضت للتنمر، واحنا دلوقتي بنتنمر على بعض بشكل غير طبيعي، وبالذات الممثلين ومش لاقيه مبرر بصراحة، انا رفضت انى اطلع في أي حاجة نقول نعمل كذا ومنعملش كذا انا ماليش دعوة انا مش دكتورة، بس الى بتكلم فيه ان التجمعات".

وأضافت "لما نزلت صورة لميدان العتبة اتقالى أصل انتي مش زيهم مبتقبضيش يوم بيوم، على فكرة انا تعبت كتير اوى ومكنش معايا فلوس، وكنت بمشي من مسرح جلال الشرقاوي لحد بينا علشان ممنعيش فلوس، قعدت كتير اوى مكناش بناكل في المعهد علشان مكنش معانا فلوس، احنا طلع روحنا بجد يعني، طلع روحي، انا بس خايفة علشان ابويا عنده مرض مزمن واعرف ناس كتير اوي عندها امراض مزمنه، الموضوع صعب صعب".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.