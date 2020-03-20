شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنفى وتسخر من خبر إصابتها بكورونا: "ممكن اسم المستشفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة هيفاء وهبى، إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخبر المتداول ليس سوى مجرد إشاعة وكذب .

وسخرت الفنانة هيفاء وهبى، من الخبر عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:"ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطين!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".



هيفاء وهبى

ونسب الموقع الخبر المنشور إلى ناشطون مصريون عبر السوشيال ميديا، وأنها نقلت إلى مستشفى خاص، بينما ذكر أيضا أنه لم يتسنى التأكد من الخبر.

يشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبى تشارك في مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وزكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

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