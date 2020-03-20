شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتعاون مع المخرج نضال هانى فى كليب "واقع مجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الديفا سميرة سعيد من تصوير كليب جديد بعنوان "واقع مجنون" وهي أغنية تعبرعن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس.





يظهر الكليب الهموم التي طالت الانسان وحولت حياته الي حياة صعبة ومعقدة والاغنية من كلمات بهاء الدين محمد والحان اشرف سالم وتوزيع محمد عرام ومن اخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

من أخر اعمال الديفا كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس.

من ناحية أخرى، تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

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يشار إلى أن الديفا سميرة سعيد، أحيت حفلا ناجحا فى دبى فى يناير الماضى، وذلك بمشاركة المواهب الشابة، وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل .