شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي في حملة توعية جديدة: سلم على الحنفية قبل ما تسلم عليا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد حلمي، على توعية متابعيه وجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتقل عن طريق التلامس، ونشر حلمي فيديو جديد له عبر حسابه بانستجرام من أحد مشاهد فيلمه "ألف مبروك".

وظهر حلمي في مقطع الفيديو الذي نشره في إشارة منه لضرورة غسل اليدين، وهو داخل أحدي دورات المياه ويطالب أحدهم بغسل يديده قائلاً" سلم على الحنفية قبل ما تسلم عليا"، معلقاً على الفيدو "بلاش سلامات".

وأعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف والذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.





وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.