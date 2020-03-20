شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى داخل مستشفى بسبب "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان أشرف زكى مشاهده في مسلسل "فرصة ثانية"، بإحدى المستشفيات، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة هبة مجدى وأخرون من النجوم ويستمر التصوير في نفس الديكور يوم واحد وينتقل أسرة المسلسل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل.

ويكثف المخرج مرقس عادل عدد ساعات التصوير بشكل يومي للإنتهاء من التصوير في فترة وجيزة قبل حلول الشهر الكريم والبدء في عمل المكساج والمونتاج، وتسليم الـ 10 حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، في النصف الأول من شهر إبريل لتسليمها للقناة التي يعرض عليها المسلسل طوال شهر رمضان.

ويتم طرح البرومو الدعائى للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وحتى الأن لم تستقر الجهة المنتجة على الاكتفاء بالموسيقى التصويرية فقط بالتتر وتقديم أغنية بصوت أحد المطربين، والعمل فكرة ومعالجة محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور الأحداث حول ياسمين التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

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مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.

مسلسل "حكايتى" من بطولتها مع وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

وكانت أخر اعمال الفنان اشرف زكى مشاركته في مسلسل "الأخ الكبير"، للنجم محمد رجب وشارك في بطولته كل من ايتن عامر وهبة مجدى تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق وجسد دور رجل أعمال خلال الأحداث.