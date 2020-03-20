هيفاء وهبي تسخر من شائعة إصابتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من الأخبار التي تداولت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على "تويتر".

وأعادت هيفاء، نشر الخبر، وعلقت ساخرة: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها، وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون".

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كما سخرت هيفاء من قيام بعض المواقع بنقل الخبر دون التأكد من مصدقيته.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أصيبت بفيروس كورونا، حيث نشر أحد المواقع ما يفيد بذلك، وجاء النص: "قال ناشطون مصريون الليلة في مواقع السوشيال ميديا أن الوسط الفني المصري يتحدث عن إصابة هيفاء وهبي بفيروس كورونا وقد ظهرت عليها الأعراض ونقلت إلى مستشفى خاص يملكه أحد أثرياء مصر، ولم يتسنى للوكالة التأكد من هذا الخبر الذي يأتي من ضمن عشرات الشائعات التي تطال الفنانة اللبنانية يوميا، وبالتأكيد ندعو لها بالسلامة والصحة ونتمنى لها يكون الخبر كاذبا".

وتنشغل حاليًا هيفاء وهبي، بتصوير مسلسل "أسود فاتح"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك فيه كل من شريف سلامة، صبري فواز، أحمد فهمي، فراس سعيد، عمر السعيد، رانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل، كما تنتظر عرض فيلمها أشباح أوروبا.